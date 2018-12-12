自行車雙雄11月營收兩樣情 巨大中國內銷止跌 美利達台灣廠銷售減

巨大 (9921)11 月營收 50.5 億元，較去年同期成長 11.47%；累計 1-11 月營收 555.07 億元，較去年同期增加 9.53%。巨大表示，歐洲子公司電動自行車持續熱銷及代工業務成長下，推升 11 月營收較去年成長逾一成，此外，中國內銷止跌，單月營收也較去年同期微幅成長。美利達 (9914)11 月則在台灣廠銷售減少下，營收下滑至 18.46 億元，月減 7.94%，年減 10.48%；累計 1-11 月營收 237.85 億元，年增 15.74%。而在出口歐美的台灣廠部分，11 月銷售台數較去年同期減少 15.47%，營收淨額則年減 8.70%，前 11 月累計銷售台數逾 87.4 萬台，營收淨額年增 25.92%。



而鏈條大廠桂盟 (5306)11 月則受中國、新興市場動能衰退及中美貿易戰影響，11 月營收較去年同期減少 10.28%，但在電動自行車鏈條出貨成長下，營收較上月回溫 12%，累計 1-11 月營收 46.16 億元，年增 2.18%。