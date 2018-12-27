攻跨年商機 用戶網路傳輸量將暴增逾150% 台灣大布局全台27處熱區

搶攻跨年商機，因應民眾跨年夜、迎曙光上網需求量巨增，尤其 2018 跨 2019 這個時刻，預估用戶網路傳輸量將暴增 150% 以上，台灣大哥大 (3045) 跨年全台部署重兵，全面備戰。全台大型跨年活動包括台北市府廣場與 101、大直美麗華、高鐵桃園站前廣場、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄夢時代與義大、花蓮東大門夜市等 20 處跨年熱區，還有迎曙光的嘉義阿里山、台東三仙台、花蓮七星潭等 7 處地點，共部署超過 500 個移動式基地台與免費 Wi-Fi 熱點，並動員 200 位以上的工程人員全面待命，以確保提供最高品質的數據傳輸服務，讓民眾在 2019 跨年和迎曙光時刻，現場拜年上網不卡卡。而連續四年參與「台北最 HIGH 新年城跨年晚會」的台灣大哥大，今年旗下兩大行動影音平台 myVideo、MyMusic 也將一起陪大家跨年。其中，myVideo 已連續多年參與台北跨年晚會直播，2018 年初累積觀看人數約 140 萬人次，預估 2019 跨年晚會的累積觀看人數將上看 170 萬，成長約二成左右，myVideo 也將從 12 月 31 日晚上 7 點起提供零時差高畫質線上直播，讓您隨時掌握跨年晚會巨星的精采表演，以及重頭大戲 101 的煙火秀。





