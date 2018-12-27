【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

道瓊指數暴漲逾千點，科技類股的那斯達克及費半指數大漲近 6%，電子族群今日在台積電大漲 3% 帶領下領漲台股，國際油價大幅反彈近 9%，激勵台塑四寶今日反彈帶領傳產類股，金融類股較為弱勢但也有近 1% 的漲幅，加權指數收盤大漲 1.72%，一舉收復 9500 及 9600 點。

《國際金融市場焦點分析》

美股零售類股及科技類股同步反彈，道瓊指數報復性反彈暴漲逾千點，另外，傳聞 1/7 號美方代表團將前往中國舉行貿易談判，帶動市場風險偏好回升，今日亞股同步開高，日經 225 指數在日圓回貶助陣下重回 20000 點；不過中國 A 股並未跟上美股反彈，指數開高後持續震盪走低，午後中石化跳水帶領油服板塊下跌，創投股也全面下挫，上証指數由紅翻黑無法站回 2500 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普呼籲投資人買入美股，加上昨日盤中受到亞馬遜宣佈，此次聖誕的銷售創下歷史新高，推動零售類股及科技類股同步反彈，此外，市場傳出 1/7 號美方代表團將前往中國舉行貿易談判，帶動市場風險偏好回升，美股創下單日最大漲幅，輕原油期貨及布侖特原油隨市場風險偏好回升出現報復性反彈，收盤輕原油及布侖特原油期貨分別上漲 8.68%、7.93%。

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