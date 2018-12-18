〈區塊鏈大應用〉伊朗：區塊鏈可以推動伊朗經濟成長

據外電報導，伊朗官員表示，區塊鏈技術和加密貨幣的整合可以為伊朗的經濟提供急需的動力。儘管區塊鏈的應用可能為國家帶來風險，他仍認為積極因素遠遠超過它所帶來的弊端。

科學和科技部門副總裁 Alireza Daliri 表示，區塊鏈技術可以為伊朗提供一個與世界各地的夥伴進行合作的平台，且目前已有 100 多個國家獲得了區塊鏈應用的好處。Daliri 表示，他的部門正在進行區塊鏈相關的研究，以推行各層面的區塊鏈應用來幫助國家未來的經濟。

在談到區塊鏈的應用及如何幫助經濟時，Daliri 指出，科技基礎的成長是區塊鏈最重要的賣點之一，而且這是每個國家都需要的東西。「在政府和私營部門的幫助下，增強區塊鏈技術的基礎設施是可行的，」Daliri 表示。

為此，他也表示，伊朗必須與其他國家進行合作協調，以確保一些新興科技的運用，特別是區塊鏈技術。

Daliri 及其對加密貨幣的看法在今年早些時候成為頭條新聞。在當時，他宣布伊朗政府已經為開發國家數位貨幣奠定了基礎。他表示，加密貨幣將會代幣化並將支持伊朗法定貨幣里亞爾 (IRR)，為該國的金融機構提供與國際夥伴進行交易的發訪，從而規避美國的經濟制裁。

美國對伊朗的貿易制裁，使得像是 Binance 這樣的大型加密貨幣交易所已經開始考慮將伊朗從他們的平台中剝離出來，以遵循美國法規並留住美國市場，特別是考慮到美國政府對於加密貨幣監管的依然尚未提出具體解決方案。