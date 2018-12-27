估2018收入逾千億美元 華為：「不公平事件」把我們逼向世界第一

華為輪值 CEO 郭平今 (27) 日表示，2018 年公司銷售收入，估達 1085 億美元，年增 21%；他並強調，雖然華為遭遇「極端不公平事件」，但也因此被逼向世界第一。

陸媒報導稱，郭平週四發表新年致詞時指出，華為已簽訂 26 份 5G 商用合約，2018 年智慧型手機出貨量，將超過 2 億支。

今年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後副董事長兼財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。

郭平說，無論外在世界如何變化，華為對供應商的採購政策，不會改變，「特別是對美國供應商」，一如既往、合作共贏。

郭平認為，隨著大國博弈加劇，未來的商業環境，將充滿更多不確定性，「我們無法改變宏觀大環境，唯有踏踏實實改善產業小環境。」

郭平強調，「走向全球化，就是法治化」，這是企業在世界上生存，最重要的基礎，不能因「一時一事的惡性事件，消沉了我們領先世界的銳氣，我們會越挫越勇，這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一。」

郭平稱，華為將加大全球產業布局與投資，爭取公平競爭的商業機會，「我們也要理解西方價值觀，運用西方思維，解決在西方遇到的問題。」