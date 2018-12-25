歐美對華為設備安全存疑 華為英國市場再碰釘子

根據中國媒體報導，英國電信 (BT Group) 已決定將華為剔除一項設備採購案，此採購案是為英國員警和急救消防人員配備先進通訊設備 (ESN)，採購的總金額預計約 30 億美元。

而英國電信在 12 月份就曾宣布，因擔心中國政府的潛在影響力，規劃在未來 2 年內把華為的硬體由核心 4G 網路中剔除。同時，英國電信亦禁止華為參與競標核心 5G 網路設備的供應合約。不過在相對次要的網路建設中，仍會繼續使用華為的設備。

不過為了緩和彼此之間的關係，英國電信也對外宣稱華為仍是在 4G 和 5G 網路與固定網路方面的一個重要設備供應商。英國電信強調，該公司目前是採取多廠家共同建置網路的策略，儘管華為不參與 5G 網路核心網的建設，但仍會參與 5G 網路相關的其他重要部分的建設。

圖: afp

而華為也對外表示，華為與英國電信合作逾十年，且英國電信長期以來一直採用對不同網路層級，使用不同供應商的策略。同時華為與英國電信在 5G 網路建設上的一些調整並不是最近才決定，而是兩家公司著眼長遠、共同協商的結果，試圖淡化英國電信與華為之間尷尬的關係。

而華為背後一直有中國政府的影子，這已讓歐美政府紛紛採取行動限制其觸角。美國方面，過去一直指控華為設備有安全疑慮，並促使紐西蘭及澳洲宣布棄用華為設備，近期更出現華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕事件。

而華為針對歐美各國的指控一再否認，並要求相關政府應該要提出華為的設備已對國家安全產生威脅的證據，而不是對華為進行不公平的審判。華為將保持開放合作的態度，與全球產業鏈生態夥伴共創多贏局勢。同時華為也將會嚴格遵守包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

雖然華為極力想澄清與中國政府之間的關係，但從中國政府針對華為扶持的力道, 以及背後在中國政界的關係，歐美各國的疑慮短期還無法消彌。