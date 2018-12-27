台股盤後—美股激勵電金、傳產權值股齊漲 大漲162點收復9600與5日線

受到美股周三展開報復性強彈激勵，台股今 (27) 日開高走高，台積電領軍電子權值股走強，傳產權值股則由台塑四寶一掃近期弱勢表現，強勢反彈領漲，金融族群也同步走強，指數盤中一度大漲逾 190 點，尾盤漲勢雖稍微收斂，但終場仍大漲 162.57 點，以 9641.56 點作收，成功站回 9600 點關卡，並收復 5 日線，成交量持續量縮、約 813.2 億元。

台股今日上市類股中，除玻璃指數收黑外，其餘指數均收紅，以油燃指數大漲 5.94%，表現最為強勢，半導體指數漲幅也超過 2.7%，電子、塑膠族群上漲逾 1.9%，非金、電零、非金電、機電、其他、光電、造紙、百貨、生醫、汽車、電設、食品、紡織族群均有超過 1％的漲幅。

櫃買市場今日表現同樣強勢，指數開高走高，終場上漲 2.14 點，以 123.64 點作收，成交量為 270.9 億元，同樣成功站回 5 日線。上櫃指數部分，所有族群均收在平盤之上，以半導體指數漲勢最強、超過 3%，其次為漲幅超過 2% 的電子、文創族群，其電、生醫、網通、遊戲、光電、紡織、其他、資服指數均上漲超過 1%。

蘋概三雄今日同步走強，台積電股價跳空開高，終場大漲 3%，以 223 元作收，成功收復 5 日線；大立光今日表現同樣強勢，惟尾盤遭賣壓襲擊，終場僅小漲 0.32%，以 3135 元作收；鴻海則是早盤開高後，盤中漲幅逐漸收斂，終場小漲 0.85%，以 70.8 元作收，失守 5 日線與月線。

受惠國際油價展開跌深反彈，台塑四寶今日股價也同步反攻，四寶中營運表現與油價連動性最高的台塑化，今日強勢大漲超過 6%，以 109.5 元作收，力拚重回 110 元大關，南亞、台化則是強漲超過 2.2%，台塑上漲超過 1.5%。

近期為盤面熱門族群的 PCB 與網通族群持續走強，PCB 族群方面，欣興大漲超過 9%、亞電與南電大漲逾 3%，聯茂、健鼎漲幅超過 2%。網通族群方面，智邦大漲超過 4%，中磊、訊舟、華冠上漲超過 3%，啟碁上漲逾 2%。

太陽能族群今日也在茂迪早盤直奔漲停領軍下，同步發光，達能、太極亮燈漲停，元晶大漲超過 9%，聯合再生、國碩、安集強漲逾 6%，中美晶、碩禾、綠能也有超過 2% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，中小型股前兩日開始動搖，今日出現轉強訊號，顯示市場疑慮消除，雖然成交量仍明顯缺乏，但破底危機已解除，不過，市場不看好後續反彈行情表現，追價意願不高，預期大盤仍將呈現觀望氣氛的量縮格局。

蔡明翰表示，明日為台股今年最後交易日，大盤成交量勢必會呈現量縮震盪整理格局，美股是否能止穩仍有待觀察，預期短線指數將在月線下方，持續震盪整理。