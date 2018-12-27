台股盤中－蘋概股回神領漲 漲逾百點重回9600

美股昨 (26) 日報復性反彈，一口氣大漲逾千點，台股今 (27) 日開高走高，台股三王、塑化、紡織、PCB 與太陽能族群帶動下，早盤一度大漲逾 150 點，盤中漲幅雖略有收斂，但仍收復 9600 點，儘管台股指數強彈，但交易量恐難回到千億元水準，估計約 870 億元。

蘋果股價週三大漲 7.04%，創近 5 年來最大單日漲幅，不僅推升道瓊工業指數創單日最大漲幅，台蘋概股今日也出現久違的價量俱揚，蘋概三雄台積電、大立光與鴻海同步上漲，皆有逾 1% 漲幅。

玉晶光與穩懋盤中漲幅也超過 3%，康控、可成與 GIS-KY 漲逾 2% 以上，嘉聯益與美律也有超過 1% 的漲幅。

國際原油價格大漲帶動塑化族群反彈，台塑化盤中上漲 2.43%，中纖、聯成、國喬與中石化也有 1% 以上的漲幅。

紡織族群中，東華盤中大漲逾 7%，利勤與聚陽也有 4% 以上的漲幅，聚陽在買盤拉抬下，盤中大漲 5% 以上，盤中股價暫收 167 元。

近期盤面表現亮眼的 PCB 與網通，今天也延續先前漲勢，PCB 族群中，包括欣興盤中大漲 7% 以上、亞電與南電大漲 4%，另外，川寶與金像電盤中漲幅也有 3% 以上的漲幅。

網通概念股，友訊盤中大漲 9%、宇智、智邦漲幅 5% 以上、大同連三日上漲，股價有止穩跡象，盤中一度大漲近 5%，惟盤中漲幅略有收斂。

太陽能族群今天也出現跌深反彈，茂迪、達能盤中連袂大漲逾 9%，盤中攻上漲停，太陽能電池廠龍頭茂迪大漲 9.97%，、達能盤中大漲 9.72%，元晶盤中漲幅也一度衝高 9% 以上。

法人認為，台股今天隨美股上演大漲慶賀行情，但明 (28) 日封關在即，又適逢外資休假期間，在台股短線波動劇烈的情況下，加權指數能否持續上攻，端視量能而定，投資人需留意部分個股短線漲多賣壓突襲。