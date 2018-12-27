【永豐期貨】台指選擇權盤後－道瓊暴漲逾千點 台股收復五日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 180 點至 9633 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.56 點，電子期逆價差縮至 - 0.71 點，金融期逆價差擴至 - 5.14 點。現貨部分，三大法人買超 87.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7897 口至 10627 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6937 口至 46082 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5267 口，使留倉部位轉為淨多單 3410 口。

週三美國股市結束聖誕節假期後展開報復性反彈，連日下跌的尖牙股普遍都有 6~10% 的漲幅，美股三大指數漲幅均落在 5% 上下，激勵亞洲股市開盤大漲，台股在多檔權值股跳空開高的激勵下都有所表現，台積電、台塑化更是強噴 3%、6.3% 帶動加權指數終場上漲 1.72% 至 9641.56 點。不過成交量能僅 815 億元，雖然較昨有所回溫，但仍未超過千億，量能不足仍將不利反彈力道的延續。選擇權未平倉 P/C ratio 由 1.20 攀升至 1.28，而週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由昨日 9250~9700 移至 9400~9800 點，上檔壓力與下檔支撐同步上移，VIX 指數從 22.91 下降 11.04% 至 20.38，整體籌碼面顯示偏多力道增強。雖然今日指數強漲，但主要還是來自美國股市反彈激勵，而就美國股市觀察，昨日的反彈僅能視為跌深後的強彈，並不代表趨勢翻多，美股的技術面仍是熊市架構，因此台股仍不建議過度樂觀，建議投資朋友持續關注未來外資的資金動向以及國際股市發展。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 升至 1.28，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 18.18% 降至 16.7%，賣權平均隱含波動率由 24% 降至 22.2%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

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