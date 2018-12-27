京城售出4戶鼓山區建案店面總金額5.85億元 明年Q1入帳

京城建設 (2524-TW) 獲市場看好點名為韓流資產受惠股，將是港都房地產翻轉直接受惠者，京城建設今 (27) 日公告，以 5.85 億元售出高雄鼓山區「京城」的 4 戶一樓店面，此售屋案將在 2019 年第 1 季入帳。

京城主管指出，「京城」建案為已完工個案，今日簽約售出的「京城」建案 4 戶一樓店面，為原承租戶購買，原承租戶在此空間做為頂級歐洲廚具銷售展示空間，今日成交 4 戶一樓店面，面積為 557.14 坪，總金額約 5.85 億元，每坪單價為 104.9 萬元。

京城建設深耕高雄地區房地產，預估今、明年新推案金額達 213.22 億元，將推出總戶數達到 811 戶，以美術世界百億元量體最大，加計京城建設先前推出至今仍可銷售的建案金額 238 億元，合計金額高達 451.22 億元。

京城建設將推案的 4 大建案包括時尚京城、京城大苑、美術世界及苓雅區林德官段案；其中以美術世界量體最大，總銷估超過 100 億元，戶數達 366 戶，同時，扣除已興建中建案土地面積，京城建設手中仍有高達 1 萬坪的土地庫存可供推案。

京城建設最新財報，前 3 季營收 27.05 億元，毛利率為 34.62%，稅後純益為 4.58 億元，每股純益為 1.19 元。