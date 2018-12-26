中國頂級債券基金經理信用債篩選秘笈：城投、房地產及過剩產能

【彭博】-- 中國 2018 年信用債市場上表現最佳的行業可能會令人大跌眼鏡 -- 過剩產能一馬當先；其中煤炭行業債券表現高居榜首，金屬與礦業及建築材料等債券亦位居前列。

彭博篩選了銀行間市場上不存在回售和贖回條款的存量債券，以彭博行業分類為依據，根據存量債券只數前 20 大行業債券的中債估值殖利率來排序，今年來表現最佳的前五大行業是煤炭、公用設施、運輸與物流、金屬與礦業、以及電力生產，殖利率平均下行幅度均超過 130 個基點，其中煤炭達 157 個基點。過剩產能中建築材料製造表現也不俗，殖利率下跌 128 個基點，位列第七，深受調控困擾的房地產債全年殖利率漲幅位列前十，達 120 個基點。

今年來擊敗 90% 以上同行的易方達基金經理李一碩上周接受彭博專訪，對明年信用債行業挑選，他表示，從盈利水平來看，煤炭鋼鐵這些過剩產能行業現在基本接近甚至達到歷史上最好水平，債券風險相對較小，且容易獲取超額收益，同時城投債也是穩定的高票息資產，房地產行業債券明年將會有所分化。

「明年相對較好的是製造業投資，尤其是鋼鐵煤炭這些行業，在過去一輪去產能的過程中，他們是被壓抑時間最長的。」李一碩稱。他並指出，此前因為一些機構不能投過剩產能的行業，導致其債券殖利率高於其他行業。

以下為今年信用債主要行業表現列表：

城投

明年城投債有投資機會，看好較好地級市的核心平台，因其能獲取地方政府最多的資源和支持 稍差一點的平台也存在投資價值，但需要更加細致的個券分析

城投債殖利率在 4.5％到 5.5％這個區間，和同期限的 AAA 級信用債的利差約為 50-100 個基點，屬於比較好的能獲取高票息的資產

今年政策提出要滿足城投平台合理融資需求，而且要求不能出現處置風險的風險，城投板塊系統性風險在下降 如果出現了一些風險苗頭，政府應該會有一定的政策措施防止城投板塊出現系統性風險 注：今年 7 月國務院常務會議明確提出要保障融資平台公司合理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾



過剩產能

最近一段時間供給側有放鬆跡象，上游投資已因去產能到了比較極端的、比較低的水平，後面有可能會有一些恢復性成長

過剩產能行業債券仍屬於存在確定性較強的票息機會的資產，不過這些行業的超額收益這幾年已經在下行通道，未來不會有特別大的機會

地產

「我們會比較積極地承擔信用風險，尋找我們和市場判斷之間的差異帶來的投資機會」

儘管整體明年不看好地產行業，但土地儲備在一二線城市的地產企業的債券會具備更強的周期防禦能力，會挑選較好的發行人 如果殖利率比較高、賬面的貨幣資金比較充足、資產質量比較優質、一二線城市土地儲備比較多，這樣的債還是比較好的投資標的 一年左右期限的地產債具有較好的投資價值。因為可以比較容易看清楚這個企業的債券結構，其一年的現金流預測也相對容易，其流動性是否能覆蓋其未來一段時間要到期的債務也比較容易判斷



李一碩管理的易方達富惠純債債券型基金年迄今總回報為 8.53%，打敗了 94% 同行，根據基金的季報，三季度末，淮南礦業集團中期票據「18 淮南礦 MTN001」今年來首度位列基金前五大持倉。

其管理的另一只易方達永旭添利債券基金年迄今回報為 8.44%，打敗了 92% 同類基金，該基金三季度末前五大持倉中有三只為房地產或過剩產能債券，包括「16 河鋼 02」，「15 合景 01」和「18 晉焦煤 MTN005"。