〈銀髮商機〉AI監視器：守護家中長者的居家安全

新創企業「Cherry Labs」的家用 AI 保安系統「CherryHome」，日前從創投公司 GSR Ventures 取得了 520 萬元的融資。CherryHome 所瞄準的市場，是愈來愈多的獨居老人、以及家中有高齡長者的家庭。運用獨自的電腦影像演算法來分析監視器所取得的影像，進而判斷是否有跌倒的情事發生等。如果情形嚴重，系統還會自動向預設的醫療單位及家人進行通報。

CherryHome 的特徵在於它獨特的圖像演算法，可以描繪出人體的骨架、臉部辨識、衣著特徵等，來進行身分及行為的判斷。使用的攝影機內建電池，具備一顆 160 度的廣角鏡頭，還有 1TB 的儲存空間。光源不足時會自動啟動紅外線感測器，另有動態感測器、加速度感測器、氣壓感測器，以及電子指南針等。

攝影機還會透過 Wi-Fi 將取得的影像及聲音傳給專用主機，主機上的 AI 系統再對資料進行演算及儲存。如果 AI 發現有人出現異常的舉動，如跌倒或作出危險的動作時，系統會進行評估，進而通知預設的用戶。如果發生嚴重意外，系統還會自動向預設的醫療單位及家人進行通報。

圖片來源：翻攝自 Cherry Home 官網

資料顯示，跌倒是 65 歲以上老人受傷主因。美國每年約有 9500 名高齡人口，在旅行時或因跌倒而喪命。65~69 歲的人口當中，每 200 次的跌倒中就有一次的機率發生髖關節骨折。在嚴重時，2~3 成的傷者會出現中度或重度的併發症，且有導致殘障的可能。

類似的產品有「Safely You」，還有使用簡易 AI 影像處理技術的網路攝影機「Nest」、「Lighthouse」等。簡易居家監視器方面，則有 Amazon 的「Ring」，還有「Arlo」等選擇。

但是最大的不同點在於，CherryHome 不會將資料上傳到雲端，所以用戶最在意個人隱私問題，相對的較能讓人安心。

蘋果在今年 9 月推出的 Apple Watch Series 4 也有偵測穿戴者跌倒的功能，在危急時也會自動向預設的醫療單位及緊急聯絡人進行通報。