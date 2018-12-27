精星仍看好中國新能源車銷售前景 業務可望高度成長

外電報導，中國大陸對於新能源汽車的補貼可能在明年減少 30%，市場擔憂影響新能源車銷售，但 EMS 廠精星科技 (8183-TW) 總經理張振紘今 (11) 日指出，中國大陸 2018 年總體汽車市場銷售衰退，但新能源車高度成長，轎車則是由小型車走向休旅車及豪華車種，成長趨勢仍舊受到看好。

張振紘也強調，精星 2019 年在汽車電子業務上，新能源車應用業務成長幅度，將大幅優於內燃機汽車。

張振紘說，目前如深圳的計程車加速採用新能源車、加上政府公務機關用車也以新能源車為主，如北京市政府也和北汽達成協議，未來公務車採購都將採用新能源車。

就今年來看，中國大陸的新能源車銷售早已突破 100 萬輛，超越原預估的 92 萬輛目標。2019 或 2020 年可能見到市場成長到 200 萬輛的規模，他強調，新能源汽車補貼政策，早已訂在 2020 年取消，目前減少 30% 補貼，與政策走向相符。

中國新能源車電池廠如國牌高科、鴻海 (2317-TW) 參與投資的寧德時代、比亞迪等，張振紘指出，目前產品品質已達國際水準，中國大陸在 2020 年之後，新能源車將走上國際舞台競爭。

精星統計，就產品應用別而言，前 3 季營收中車用電子為 52%，工業控制為 29%，消費電子為 13%，醫療應用為 4%，國防航太應用為 2%。精星今年以來業務受被動元件缺貨、缺工影響，不過 10 月起已逐步緩和，10、11 月營收都站上 3.8 億元以上，維持在高檔水位。

精星受惠車用電子相關需求升溫，營收占重逐年成長， 2015 年為 22%，2016 年為 53%，去年則提升到 60%，今年以來受原物料如被動元件缺貨影響，1-9 月汽車電子營收比重降到 52%。

但張振紘仍看好明年中國大陸市場新能源汽車市場成長趨勢，尤其是新能源汽車銷售，在國際品牌刺激下，將成銷售一大亮點。

精星汽車電子主要由蘇州廠生產，同時從事的汽車電子 EMS 業務包括汽車的電機、電控、中控等產品。

精星第 3 季稅後純益為 4439 萬元，季增 10.27%，年增 2.16%，前 3 季稅後純益 1.11 億元，年減 11.49%，每股純益為 0.92 元。累計前 11 月營收 36.92 億元，年增 18.02%。