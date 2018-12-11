精星看好新能源車將大幅成長 明年業務重心仍在汽車電子

中國新能源汽車購置稅優惠政策延長，加上政府公務機關用車採購政策也以新能源車為主，EMS 廠精星科技 (8183-TW) 總經理張振紘今 (11) 日指出，精星 2019 年在汽車電子的業務上，新能源車應用的成長幅度將大幅優於內燃機汽車。

張振紘也強調，除汽車電子 EMS 業務，明年仍看好重型機械用工業控制板 EMS 業務成長，主要也是因在趨勢上，重型工業機械也走向以電子控制為主，原有使用中的重型機械改裝或汰換比例，也明顯增加中。

精星統計，就產品應用別而言，前 3 季營收中車用電子為 52%，工業控制為 29%，消費電子為 13%，醫療應用為 4%，國防航太應用為 2%。精星今年以來業務受被動元件缺貨、缺工影響，不過 10 月起已逐步緩和，10、11 月營收都站上 3.8 億元以上，維持在高檔水位。

精星受惠車用電子相關需求一再升溫，車用電子營收占總體比重逐年成長， 2015 年為 22%，2016 年為 53%，去年則提升到 60%，但今年以來受原物料如被動元件缺貨影響，1-9 月的汽車電子應用降到 52%。但張振紘則看好明年中國大陸市場在新能源汽車市場的成長趨勢，尤其是新能源汽車的市場銷售在國際品牌的進場刺激之下，將更為銷售一大亮點。

精星汽車電子主要由蘇州廠生產，同時從事的汽車電子 EMS 業務包括汽車的電機、電控、中控等產品。

精星第 3 季稅後純益為 4439 萬元，季增 10.27%，年增 2.16%，前 3 季稅後純益 1.11 億元，年減 11.49%，每股純益為 0.92 元。累計前 11 月營收 36.92 億元，年增 18.02%