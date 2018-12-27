肉品需求入旺季 卜蜂業績審慎樂觀看待

台灣飼料及肉品加工業者卜蜂 (1215-TW) 董事長鄭武樾今卜蜂（1215-TW）今 (27) 日指出，卜蜂下半年營運回穩，每股純益表現也優於同業，對明年第 1 季業績審慎樂觀看待。

鄭武樾指出，受到非洲豬瘟影響，全台豬農會更保守，但民以食為天，豬供應量不夠，價格將會走揚。鄭武樾指出，政府對豬肉進口檢疫要嚴格把關，不要衝擊台灣市場。

就飼料原料而言，鄭武樾今天指出，玉米、黃豆豐收，價格應不會太高，不過運費會增加不少，加上匯率波動，預期原料成本將增加，今年第 4 季整體營運仍優於第 3 季，而 AI 飼料廠明年底會開出，蛋雞、種鴨廠將在 2019 年投產，對於明年營運也是審慎樂觀。

卜蜂今年 2 月斥資達 16 億元在雲林興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，新投資的雲林飼料廠，規劃總年產能約 48 萬公噸，首期年產能 24 萬公噸，預計 2020 年第 1 季投入量產，預估有利市占率提高 20-25%。同時，國人對蛋品品質要求提高，卜蜂現階段都在擴充蛋品事業規模，轉投資瑞牧蛋品將於 2019 年第 2 季興建完成兩個蛋雞新場；轉投資瑞福蛋品將於明年第 4 季興建完成 1 個蛋雞場。

卜蜂最新的財報顯示，第 3 季稅後純益 2.42 億元，每股純益 0.9 元，累計前 3 季稅後純益 6.35 億元，每股純益為 2.37 元。而 1-11 月營收為 194.44 億元，年增 7.14%。