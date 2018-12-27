經濟放緩 中國11月份工業企業獲利3年來首現負成長

中國統計局今天公布，11 月規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣 5,947.5 億元，年減 1.8%，已是連續第 8 個月出現下跌，同時是近 3 年以來首次出現負成長，10 月份則是年增 3.6%。

今年 1 至 11 月份規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣 6.1 兆元，年增率 11.8%，漲幅比 1 至 10 月份下滑 1.8 個百分點。

若從 11 月份數據來看，中國工業企業獲利呈現年減主要因為工業生產銷售成長幅度下滑、工業產品出廠價格漲幅減少、成本費用上升等因素影響。

從 1 至 11 月份數據分析，今年以來中國工業企業新增獲利主要來自於石油開採、鋼鐵、建材等產業，其中，石油開採業獲利成長 3.3 倍，鋼鐵業成長 50.2%，建材業成長 44.2%，後兩者大幅成長主要受益於中國去產能政策今年持續進行，帶動原物料價格走勢。

從比率上來看，今年以來中國工業整體獲利情況仍有改善。淨利率方面，1 至 11 月份，規模以上工業企業主營業務收入淨利率為 6.48%；同時，數據也顯示工業成本降低，每百元主業收入中的成本和費用合計為人民幣 92.56 元，比去年同期下滑人民幣 0.21 元。

此外，資產負債比率也呈現下滑，截至 11 月底，規模以上工業企業資產負債率為 56.8%，比去年同期下降 0.4 個百分點；其中，國營企業資產負債率為 59.1%，下滑 1.6 個百分點。