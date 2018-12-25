中國全面實施市場准入負面清單制度 未來「非禁即入」

中國國家發展改革委、商務部 25 日發布《市場准入負面清單 (2018 年版)》，代表中國在開放市場的態度，已轉為「非禁即入」為原則。未來中國將全面實施市場准入負面清單制度，負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。

中國官方透過《新華社》發布這則消息。發改委相關負責人表示，這一重大制度創新，有利於發揮市場在資源配置中的決定性作用，真正實現「非禁即入」。

報導指出，清單主體包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共 151 個事項、581 條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了 177 項，具體管理措施減少了 288 條。

其中，禁止准入類事項 4 項。分别是法律法規明確設立的與市場准入相關的禁止性規定，《產業結構調整指導目錄》中禁止投資和禁止新建的項目，以及「禁止違規開展金融相關經營活動」「禁止違規開展互聯網相關經營活動」。對於禁止類事項，市場主體不得進入，行政機關不予審批。

許可准入類事項共 147 項，涉及國民經濟行業 20 個分類中的 18 個行業 128 個事項。對於許可准入類事項，由市場主體提出申請，行政機關依法依規作出是否予以准入的決定，或由市場主體依照政府規定的准入條件和准入方式合規進入。

2016 年 3 月，中國制定《市場准入負面清單草案（試點版）》，在天津、上海、福建、廣東 4 省市先行試點。2017 年，試點範圍擴大到 15 個省市，在認真總結試點經驗基礎上，形成了 2018 年版負面清單。