瑞穗金融集團：明年3月推日本版電子貨幣

外電報導，瑞穗金融集團 (8411-JP) 正式決定在 2019 年 3 月發行數位貨幣。除了可在購物時進行消費金額的支付，數位貨幣在進行匯款時也將不會收取手續費。對於使用這項服務的加盟店家，銀行收取的手續費也將大幅低於信用卡公司的費用。約有 60 家地方銀行參加，目標要讓無現金交易在日本普及。

在 2017 年時，瑞穗當時的佐藤康博會長提出了有關數位貨幣的「J Coin 構想」，並且展開了開發。如果明年 3 月服務正式上路的話，將是日本頭一家推展數位貨幣的大型銀行。

使用者只要在手機上下載專用 APP，就可利用 QR Code 在店家進行支付。關於貨幣價格，採 1 單位等於 1 日圓的固定價格，沒有加密貨幣般的價格波動問題。在銀行帳戶進行提領、或是數位貨幣使用者彼此間進行匯款時，不收取手續費。加盟店在顧客進行數位貨幣的支付後，該筆款項也會即時免費匯入業者的公司帳戶。

瑞穗將以相同的品牌名稱，提供這項服務給在參加的 60 家地方銀行持有銀行帳戶的消費者。

正式的品牌名稱將在明年 3 月前決定，目標鎖定在薪資帳戶與經費精算等，這些銀行的主要業務內容。

日本的無現金普及率和其他國家相比，是較為遲緩的。主要原因出在加盟店需要支付高額的手續費，還有信用卡公司對每筆交易收取平均 2~5% 的費用。瑞穗就是希望透過精簡系統的開發費用、減少銀行經手次數，來降低所需收取的手續費。

2020 東京奧運將吸引大量的外國觀光客造訪日本，屆時使用手機電子支付的國外遊客，都是可以預見的。

瑞穗金融集團今 (26) 日在東京股市收盤時上漲 0.42% 收 166 日圓。