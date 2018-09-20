幫長者找事做 老盟將開辦銀髮人才就業中心

全球人口正邁向高齡化，除了安養議題之外，不少國家也開始重視高齡者再就業的問題。在台灣，勞動部已研擬「中高齡者及高齡者就業法草案」，預計今年 10 月送行政院院會審議，老人福利推動聯盟更將試辦銀髮就業中心，作為工作的媒合平台，讓退休長者們能夠退而不休。

鉅亨網溫暖送愛心公益活動今年邁入第 13 年，由於台灣逐年邁入高齡化社會，鉅亨網今年仍持續關懷中高齡族群，捐贈善款給予老人福利推動聯盟，協助其推展各項老人服務工作，日前老人福利推動聯盟副秘書長楊美陵致贈感謝狀，由鉅亨網總經理楊定國代表接受。

以圓夢計畫來說，老盟於民國 88 年開始為中低收入或是經濟邊緣的獨居長輩，舉辦寒冬送暖－獨居長輩圓夢計畫，協助經濟困難的長輩更換家中已損壞的物品或是協助失能長輩募集紙尿褲或奶粉、安素等消耗品，減輕長輩的經濟負擔，感受到社會的溫暖，並讓資源做更有效的利用，也因為圓夢計畫，加強社會大眾對於獨居長輩的重視。

老人福利推動聯盟副秘書長楊美陵表示，鉅亨網自民國 97 年起便開始捐款支持老盟為長者所提供的關懷服務，包括三大節日的關懷活動、圓夢計畫等等，讓長者們能夠感受到社會的溫暖，也非常感謝鉅亨網及眾多企業的持續支持，20 年來，老盟的圓夢計畫圓了近 13000 位獨居長輩的夢。

對於社會中弱勢的老人們，老盟也從民國 88 年開始，每年在農曆春節、端午節、中秋節等三大節日舉辦各項關懷活動 -- 農曆春節舉辦圍爐活動，端午節送粽子，及中秋結合身心障礙庇護工廠的月餅，這個針對中低收入戶、獨居老人舉辦的關懷活動，迄今已邁入第 20 個年頭，至 107 年 6 月持續關懷獨居長輩近 84,830 人次。陪伴 4,563 位獨居長輩在農曆年前圍爐。

獨居長輩圍爐活動 (圖: 老人福利聯盟提供)

除了長者關懷活動之外，老盟在長者居家服務品質、輔導日照中心、推動失智症老人新照顧理念及在地老化、試辦樂齡健康活力中心等等方面也是不遺餘力。展望未來，老盟更將試辦銀髮就業中心，擔任工作媒合的平台，協助老人人力可以再運用，讓長者們可以繼續善用自己的專長，重返工作岡位，生命能夠活得更有價值。

楊美陵指出，最理想的退休生活是可以分為三部分，三分之一時間來工作，三分之一時間做志工，三分之一則是花在家庭生活及休閒活動。其中，鼓勵退休老人再就業，主要是希望他們可以藉由工作，增加與社會的互動，延長他們的健康年限，提高健康老化的機會，有助於家庭與政府降低醫療及長照等相關財政負擔。