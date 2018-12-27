印度新電商法規 恐將打擊亞馬遜、Flipkart

外電報導，印度將禁止亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 旗下 Flipkart 等電商公司在印度購物網站上銷售附屬公司提供的產品，或向消費者提供特別折扣或獨賣商品。新規定將於 2 月 1 日起開始實行。

「由電商公司或其集團參股，或由電商公司或其集團控制庫存的公司，將不被允許在印度網路平台上銷售其產品。」印度商務部在一份聲明中表示。

新政策可能會迫使零售巨頭再印度戰略發生重大變化。亞馬遜可能不得不停止透過批發提供低價商品來與當地獨立賣家進行市場競爭，並停止獨賣商品的供應，像是在印度市場賣得很好的 Echo 智慧音箱。

對於今年花費 160 億美元買下 77% 印度線上零售商 Flipkart 的沃爾瑪來說，新規定很可能會妨礙以自有品牌銷售服裝和其他產品的策略，同時阻擋了該公司利用供應鏈專業知識和與零售商的合作來壓低商品價格的優勢。

亞馬遜和 Flipkart 在印度的代表拒絕就新規定發表評論，表示仍在評估當中。

新法規的設立是來自印度零售商和貿易商向印度反壟斷機構競爭委員會 (CCI) 的投訴。他們表示，大型電商公司正在利用附屬公司庫存的控制權，以及獨家銷售協議，創建一個不公平的市場，以極低的價格銷售一些產品。他們擔心美國公司正從後門進入印度零售市場，並可能擠出原先主導印度零售業的小商店。

「最終，消費者將受到影響，因為印度賣家的規模並不大，很難為客戶提供良好的體驗，」全球技術研究公司 Forrester 資深研究員 Satish Meena 認為。「這是政府非常倒退的策略。」