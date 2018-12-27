英利-KY新能源車在手訂單60億人民幣 估明年營收增幅上看15%

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 集團總經理林上煒指出，美中貿易戰對公司影響有限，主要為高階車仍是不斷成長，此外也切入新能源車市場，目前新能源車在手訂單 60 億人民幣，預估 2020 到 2021 年是新能源車快速爬坡期。法人估，英利今年營收年增 15-20%，明年可望續增 10-15%。英利前三大客戶為一汽大眾（Volkswagen）、北京奔馳及沃爾沃（Volvo），其中一汽大眾佔營收比重約 46%，估計明年可成長 5%，北京奔馳也會持續成長，沃爾沃因基期較低，增長幅度會更大。



林上煒指出，儘管美中貿易戰，但英利營收還是成長，以中國前 10 月汽車銷售量為 2287 萬台，年減 0.1%，主要客戶一汽大眾前 10 月銷售年增 3.3%，累計銷售排名第一，而一汽大眾中包括一汽及奧迪，奧迪佔比為 1/3；北京奔馳年增 16%，為高級品牌銷售第二名；沃爾沃年增 17%；吉利年增 32.8%，銷售品牌第四名，自主品牌第一名。



英利往年第四季是傳統旺季，但今年 10 月開始車市下滑較為明顯，使得整體第四季旺季不旺，不過英利今年營收可望如預期達到 200 億元，儘管近年資本支出較多，折舊攤提也較多，但今年獲利也可回到 2016 年，每股盈餘可達 10-11 元。



林上煒表示，一汽大眾對明年車市看法較為保守，估計成長 2-3%，照理來說有新車型應該要成長更多，而英利角度來看車市部分，中國車市已連續增長十多年，預估明年總數不會好，主要為面臨內部產能調控、國產品牌相互競爭，因此整體來看往下走，不過中、高端車市不會有太大幅度的下滑，基本上需求仍在，但低端車則會受影響。



林上煒指出，看好未來新能源車市場，英利截至前三季新能源在手訂單 60 億人民幣，主要客戶包括一汽大眾、沃爾沃等，估計 2020 到 2021 年是新能源車快速爬坡期。



林上煒指出，去年開始投入新設備，專攻電池殼體，是英利未來主要產品，除拿到一汽大眾外，沃爾沃推出第一款全球首款電動車，預計明年發包第二款電動車，英利盼能拿到所有車型上、下殼體，市佔率挑戰 30%。



中國新能源車若加上今年，則連續第四年全球銷售第一，銷售已超過 100 萬台，以前都是自主品牌，今年越來越多合資品牌，明年新能源車估計約 150 萬台。