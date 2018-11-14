英利-KY前三季每股盈餘8.28元 今起買回庫藏股2000張

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 公布第三季財報，單季合併營收為 56.19 億元，年增率 24.7%，稅後淨利 2.52 億元，年增 57.8%，每股盈餘 2.19 元。累計前三季稅後淨利 9.25 億元，EPS 為 8.28 元。英利董事會也決議今天起至明年 1 月 13 日實施庫藏股，預計買回 2000 張自家公司股票，每股區間價格為 98 元至 158 元。



英利指出，雖然第三季為車市傳統淡季，公司也配合主機廠歲修調整產能，加上市場受中美貿易戰及大陸景氣影響，但公司主要客戶在大陸銷售都是佼佼者，下滑程度微弱，尤其高階車品牌客戶如 Audi、Benz、Volvo 在第三季依舊是保有銷售成長力道，帶動英利第三季營收仍有 24.7% 的年成長率，單季獲利年增率更達 57.8%。



第三季由於新能源汽車投入的研發資源較多，截至第三季費用率從前兩季的 8.9% 提高到 9.2%，主要是因應大陸汽車合資品牌皆全力投入新能源汽車的發展，新能源汽車的品項多屬於輕量化或是新技術的研發投入，英利 - KY 在這方面保有接單的優勢但也勢必要投入對應的研發資源。



匯損方面，第三季由於人民幣相對於美金以及歐元皆走貶，尤其是對美元的貶值比較劇烈，也影響到公司財報上必須呈列金融評價損失 (業外匯損)，累計前三季匯損金額達 0.91 億元。