市場風聲鶴唳，定期定額是時候

隨著股市自由落體，財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 與美國 6 大銀行執行長進行了交談，他們證實他們有足夠的流動資金繼續放貸，而「市場繼續正常運轉」。梅努欽還「確認他們沒有經歷過任何清倉或保證金問題」。但他對市場的關心也實際上引發了對銀行股的新擔憂。 新聞來源: 鉅亨網 2018-12-25

9 月底觸頂後，獨強的美國股市也不支倒地，開始跟上其他已開發國家與新興市場股市的下跌腳步，標普 500 指數與羅素 2000 指數分別下跌 18.9% 與 25.1%。美國財政部長為安撫市場的言論，不僅未能收到預期成效，反而引起投資人對於美國企業債務與銀行資產負債表健康程度的擔憂。「鉅亨買基金」認為目前市場情緒悲觀，加上美國經濟數據也出現惡化跡象，較難判斷股市確切觸底時機，定期定額為較可行的投資策略。

1. 眾人恐懼我貪婪，搶便宜時間到？

股市自一年高點下跌超過 20% 後，單筆申購表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，本文採用指數為標普 500、MSCI 世界、MSCI 全世界、MSCI 新興市場、巴西聖保羅、道瓊歐洲 600、上證、日經 225 與印度 SENSEX 指數；資料期間: 1990-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

截至 12 月 24 日，整體新興市場、已開發國家、全球、美國、日本、中國與巴西股市，從近一年高點以來跌幅都接近 20%，不少國家股市似乎都跌出投資價值，引起積極投資人的注意。從過往歷史數據來看，當股市從近一年高點下跌超過 20% 時，若投資人選擇單筆申購，持有半年後正報酬機率高於 60% 的股市只有美國、已開發國家、全球與整體新興市場股市，巴西、歐洲與中國股市正報酬機率皆低於 60%，日本與印度股市正報酬機率更是低於擲銅板的 50%，現在就大舉進場似乎並非好選擇（若投資人對股市已經觸底有信心，勝率與平均報酬率都較高的美國股市為較佳選擇）。

2. 單筆申購 VS 定期定額

單筆申購與定期定額一年極端報酬率比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數如上表；資料期間：1990-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處所指極端報酬率為報酬率第一十分位數。

假設 A 國股市與 B 國股市上漲機率分別是 80% 與 60%，但 A 國與 B 國股市潛在最下跌幅度分別為 30% 與 5%，上漲機率較低但潛在最大跌幅也較小的 B 國股市才是好標的，因此，我們下一個考慮的便是潛在下跌幅度。

我們以一年報酬率的第一十分位數來衡量潛在下跌幅度（意味從過往歷史來看，持有一年跌幅高於此數字的機率為 10%），如上圖，單筆申購並持有一年後，潛在下跌幅度介於美國股市的 18.1% 至巴西股市的 40.4%，代表現在進場，投資人仍可能面臨 20% 至 40% 的跌幅。若投資人選擇風險較低的定期定額，潛在跌幅將降低到新興市場股市的 9.5% 至巴西股市的 24.4%，下跌空間幾乎減半。

3. 不確定觸底時間，長期定期定額最保險

定期定額的最大優點，便是幫助投資人克服挑選進場時機的難題，在不知道股市何時觸底的當下，定期定額便是最佳的投資策略。從下表可看出，在股市經歷大跌後，若投資人果斷進場開始定期定額扣款美國股市，一年後正報酬機率為 76%，平均報酬率為 6%；若時間拉長至三或五年，正報酬機率都升高至 100%，平均報酬率也分別為 14.6% 與 32.5%（非年化報酬率）。「鉅亨買基金」提醒投資人，並非所有國家股市都適合定期定額，整體新興市場、中國、巴西與日本股市，就算經歷大跌與五年的定期定額扣款，虧損機率仍高於 20%。

股市自一年高點下跌超過 20% 後，定期定額表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數如上表；資料期間：1990-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

定期定額佈局美國與全球股市

經歷過今年的大跌後，全球大部份國家股市都處於有吸引力狀態，但跌深不代表不會進一步下跌，建議投資人可拉長扣款時間定期定額分批佈局美國與全球股市，在股市觸底期間，建立好部位並等待反彈。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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