3G服務年底終止 NCC籲用戶儘速移轉至4G

3G 業務執照依法將於年底屆期終止，國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (26) 日表示，中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信等 4 家 3G 業者，仍有 12.5 萬用戶尚未移轉為 4G 契約，呼籲應盡快移轉，若在年底前完成移轉，明年起將無法正常收發話，僅能撥打緊急電話。

NCC 今日上午召開委員會議，會中報告「因應第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」，由於 3G 業務執照依法將於今年 12 月 31 日屆期終止，NCC 表示，為落實服務平順移轉的政策目標，今年以來已協同各業者規劃相關配套措施，讓未移轉的用戶，可簡易升轉行動寬頻服務。

據 NCC 統計，截至 12 月 15 日為止，包括中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信等 4 家 3G 業者，尚未完成移轉的 3G 用戶數為 12 萬 5923 戶。NCC 呼籲，尚未移轉的用戶，應把握業務終止前最後移轉時機，搭配各行動寬頻業者提供的優惠方案，儘速轉換為 4G 契約。

NCC 表示，各 3G 業者在 12 月 26 日、28 日、31 日，會再以簡訊告知尚未移轉的用戶，若年底前仍未移轉 3G 門號的用戶，明年起電話撥打出去，會轉到客服中心，播送 3G 業務終止語音宣告，用戶只要同意升轉 4G，經基本資料核對與說明後，1 分鐘內就可完成復話作業，重開機後，就可恢復使用。

業者也將提供門號保留緩衝措施，未移轉 3G 用戶的門號保留 6 個月，期限至明年 6 月 30 日止，可向各行動寬頻業者申請行動寬頻服務使用原號碼。此外，未移轉用戶明年 1 月 1 日至 2 月 10 日前，撥打緊急電話 110、119 號碼，均可正常使用，不會導引至客服，而 112 是國際求救電話，無論是否安裝 SIM 卡均可撥打。