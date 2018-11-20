亞太電信5G實驗網獲NCC核可驗證

鴻海 (2317) 集團旗下亞太電信 (3682) 積極佈局 5G 網路架構與應用開發，亞太電信與鴻海共同提出申請，於 2018 年 6 月正式取得 NCC 許可後，立即於台北內湖及土城打造 5G 實驗網，建立 3GPP 規範標準 NSA(non-standalone，非獨立組網)網路架構，採用國際熱門 3.5GHz 的 5G 頻段 100MHz 連續頻寬進行驗證，並透過實驗網路的整合及測試，提前佈局未來 5G 應用。近日，亞太電信已成功完成室外 5G NR(New Radio)實驗網基站建置與測試，並率先獲 NCC 核可驗證，正式取得使用執照，亞太電信表示，透過實驗網路的驗證提早進行整體網路演進的測試，並預先導入 5G 可行性服務，如智慧工廠、8K+5G、環境監控等相關智慧生活應用，有利於爭取 2020 年後 5G 全球性商轉商機，在 5G 領域上奪得先機，同時也透過此次的驗證，預先將未來的應用提前於亞太電信網路打造，提供給用戶體驗，讓用戶提早感受 5G 時代的來臨。亞太電信積極參與各項國際 5G 活動，2018 年 7 月 6 日國際大廠愛立信與英特爾宣布完成第一次 SA(獨立網路)5G 端到端商用數據服務整合驗證，亞太電信與全球 18 個重要運營商一起見證此測試成果，亞太電信更參與其中，後續將專注於各類應用服務發展，如物聯網及相關 pre-5G 應用服務，並將逐步導入各種 5G 關鍵性技術，搭配既有 4G LTE 網進一步優化亞太電信網路品質，期望在 4G/5G 併行的狀況下，提前感受到 5G 價值。

