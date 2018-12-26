美股大跌後試圖反彈 道瓊期指一度漲逾百點

平安夜美股重挫，三大指數皆跌逾 2%，今 (26) 日盤前，市場稍獲喘息，三大指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾百點。

台北時間週三晚間 6 點 58 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 92 點 (0.42%)，標普 500 期指上漲 11.87 點 (0.51%)，那斯達克期指上漲 21.50 點 (0.36%)。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

12 月 24 日，美股提前收盤，三大指數皆跌逾 2%，道瓊工業指數收跌 653.17 點 (2.91%)，至 21792.2 點；標普 500 指數收跌 65.52 點 (2.71%)，至 2351.1 點；那斯達克指數收跌 140.08 點 (2.21%)，至 6192.92 點。

美股 12 月表現極為慘烈，為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽除致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞外，還召開危機小組會議；未料，這些舉措反而讓投資人更加不安。

白宮和聯準會 (Fed) 之間關係緊繃，也是導致美股崩跌的原因之一，美國總統川普於推特發文，稱 Fed 是美國經濟的「唯一問題」。

與 9 月 20 日高點相比，標普 500 指數累計已下跌超過 19%，創歷年耶誕假期前一日最差表現。

川普日前試圖信心喊話，大力讚揚美國企業，稱股價下跌時，是「買進的絕佳機會」。

美國政局紛擾，令市場深感憂慮，川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 示警，政府關門的問題，可能到 2019 年 1 月前都無解。