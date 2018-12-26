梅努欽安撫市場 多位銀行執行長却一頭霧水

面對川普總統急於穩定股市的壓力，美國財政部長梅努欽於上週末公開宣稱，他的老板並沒有計畫辭退聯準會 (Fed) 主席，銀行業也有足夠的流動性提供貸款。

然而，這番談話不但沒有安撫投資人，甚且讓情況變得更糟。在週一耶誕夜的交易中，美國股市大幅下跌，道瓊重挫 653 點，S&P 500 幾乎跌進空頭市場。川普總統發布推文，抨擊 Fed，更加劇了股市的跌勢。

美國財政部週日發布一份不尋常的聲明，宣稱大型銀行執行長在電話上，告訴財政部長梅努欽說，他們擁有充裕的流動性，可提供貸款。結果這份聲明却讓投資人誤以為，政府是在抑制一場危機，反而引發了恐慌，擴大了股市的賣壓。

據一位消息人士指出，週日接到梅努欽電話的各大型銀行執行長，無不感到一頭霧水。他們都認為這通電話讓人困惑，也沒有必要。

梅努欽在電話上問道他們的銀行是否有流動性問題，各執行長都回答沒有。

該消息人士隨後說，梅努欽又問這些銀行主管，是否認為有其他事情可能影響市場。

其中一位執行長回答說，華盛頓的政治雜音 -- 包括貿易戰，國防部長馬提斯去職及政府關門 -- 引發了市場擔憂。

該消息人士說，在電話中，梅努欽傾聽居多，並沒有出現爭吵情況。

在電話交談後，部份銀行執行長相信，梅努欽是在強調自己官位穩定，以安撫市場。週日，梅努欽在墨西哥渡假，因正值政府關門時期，因而引來了批評。

據一位財政部官員指出，梅努欽打電話給多家大型銀行執行長並發布聲明，純是因上週股市動盪，所採取的一種預防措施。

然而，梅努欽發布的聲明，太過強調流動性，讓幾位銀行執行長與分析師感到錯愕，因為目前根本沒有這類危機。