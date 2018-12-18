台股盤後－下跌68點守住9700關卡 成交量連三天未達千億

美股道瓊指數 2 個交易日跌近千點，亞股今 (18) 日也綠油油一片，台股大部分類股都走跌，盤中最低打到 9701.1 點，但多頭轉進傳產股，食品、觀光、紡織等相對抗跌，帶領大盤力守 9700 關卡，終場加權指數下跌 68.71 點，收在 9718.82 點，成交值 941.9 億元，已連續三天量能未達千億元。

美股道瓊指數 2 個交易日跌近千點，而那史達克與標普 500 也跌了超過 2%，拖累亞股，今日盤面權值股不給力，股王大立光跌 50 元，跌幅 1.52%、收 3250 元，表現為蘋概三王中最疲弱，但 10 日線有守；台積電跌 0.45%、收在 222.5 元，已連續 3 天跌在所有短期均線以下；鴻海跌 0.42%、收 70.8 元，也守住 10 日線。

蘋概股漲跌互見，台光電跌近 9%，強茂、晶電都跌超過 4%，不過，穩懋、美律、景碩等逆勢抗跌，表現優於大盤，而被動元件族群禾伸堂、大毅、華新科、國巨等下跌，僅昨日宣佈入股同欣電的凱美上漲，奇力新也拉尾盤收漲。

金融股今天也屬疲弱類股，金融指數跌超過 1%，京城銀、新光金、國票金、日盛金、開發金都跌超過 2%，盤面上僅上海商銀逆勢上漲。

在一片跌勢中，食品股的福壽、福懋油，觀光股的雲品、華園、夏都，紡織股的中和、新纖等都收紅盤抗跌。

整體來說，道瓊與 S&P 500 指數創下自 1931 年大蕭條以來最糟糕的 12 月表現，近期外資動向受到國際股市牽動明顯，而隨著明天台指期結算，緊接著 Fed 利率決策會議，近期量能明顯萎縮，已連續三天未達千億元，不過相對於美股的重挫，亞股跌勢相對輕，隨著道瓊盤後期貨反彈，預期明天台指期表現不會太難看，但要在 Fed 利率決策會議前大漲也有限，短線整理格局未變。