宇智明年首季營收年增率拚三成 5G業績逐步發酵

網通設備廠宇智 (6470) 北美品牌客戶需求回升，新產品陸續發酵下，第三季營收衝上 5 億元，較去年同期大增 45.7%，EPS 達 1.12 元，幾乎等於上半年總和，第四季雖有季節性因素，預估營收較前一季小幅下滑，預估仍有 4.5 億之上，全年 EPS 挑戰 3.3 元。宇智產品可分為零售及 4G，占比分別約 4 成、6 成。4G 中主要可分為商用 M2M 裝置、企業級 LTE Router、車載 M2M 裝置，及備援 (Fail-Over) 連線裝置，占比分別為 3 成、3 成、1 成多、2 成。



最大品牌零售代工客戶策略調整，由傳統網通產品轉向物聯網 (IOT)，對路由器、無線訊號橋接器(WiFi Smart Bridge) 等需求大減影響，目前月營收維持在 3 千萬元左右。不過，電信大客戶需求回升，新產品陸續發酵下，商用 M2M 裝置、企業級 LTE Router 出貨成長，也帶動業績從第三季開始好轉。



展望 2019 年，在 5G 商用起跑下，宇智已與北美大電信商合作開發 pre 5G 產品，今年底就有客戶開始布建，但主要貢獻度會在明年。第一季為傳統淡季，預估宇智營收會低於第四季，但今年首季基期低，預估年增率仍有高成長表現，從 3 成起跳。