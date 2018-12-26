美中貿易戰影響 三星電機MLCC銷售恐降

據報導，中美貿易戰的影響持續發酵，連帶影響到韓國 MLCC 製造商三星電機 (009150-KR)，該公司有 40% 的銷售額來自中國。

據業內人士透露，三星電機今年第四季的銷售額和營業獲利估計為 2.1 兆韓元 (19 億美元) 和 3100 億韓元 (2.79 億美元)，年增率各為 24% 和 196%。儘管營業獲利較去年同期增加一倍，但仍與市場預期相減少了 500 億韓元 (4500 萬美元)。

在該公司的 MLCC 部門受到中國市場庫存調整的顯著影響後，許多韓國證券公司接連降低了三星電機的營業獲利預期。

中國庫存調整可說是中美貿易戰影響的結果。隨著貿易戰升級，中國地區公司對於 MLCC 需求下降。目前，三星電機有近半的 MLCC 出口至中國，有專家指出，中國需求低迷將使三星電機的銷售額減少 20%。

對此，三星電機正積極研究具有進入門檻的高階 MLCC。「幸運的是，高階 MLCC 的價格持續上升，」韓國投資與證券研究分析師 Jo Chul-hee 表示:「此外，三星電機正在增加汽車 MLCC 的供應，預計將在明年佔公司銷售額的 10% 以上。」

同時，受惠於產品良好的收益率和主要客戶的旗艦產品生產的啟動，該公司的相機模組部門預計將在本季交出穩定的業績。

儘管受到中美貿易影響，三星電機在今年度營業獲利仍有可能首次超過一兆韓元 (9 億美元)。該公司 2018 財年的銷售和營業獲利分別估計為 8.29 兆韓元 (74.6 億美元) 和 1.08 兆韓元 (9.7 億美元)。作為參考，去年的銷售和獲利分別為 6.8 兆韓元 (61 億美元) 和 306.2 億韓元 (2.755 億美元)。