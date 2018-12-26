夏普計畫將半導體事業獨立

日經新聞 26 日報導，鴻海轉投資的日本夏普 (6753-JP) 計畫在 2019 年春天，將旗下的半導體事業從目前的體制中獨立出來。藉由半導體事業的獨立，可以提高營運上的機動性，也利於母公司鴻海精密工業，及其他企業在經營資源上的挹注。

位於日本廣島縣福山市的福山事業所，是夏普的「電子裝置事業本部」所在地。在 2018 年 3 月時，該事業所擁有約 1300 名員工。未來在半導體事業獨立出來之後，這些人的編制將轉移到新公司。

半導體、智慧型手機的相機零組件，還有「IoT 電子裝置」事業的銷售額，在 2018 年 3 月期時為 4915 億日圓，約佔整體銷售額的 2 成。營業利益為 51 億日圓。

對於將「8K」與「IoT」定位在成長戰略核心的夏普來說，半導體扮演著極為重要的角色，光靠夏普本身來進行大規模的投資有其難度，在成長上也力有未逮。此外，在研發上也需要投入大量的人力與資金。

未來半導體事業獨立後，可以更迅速的作出經營上的判斷。在與鴻海或其他企業的合作上，將擁有更多的彈性與自主性。經由企業間的合作，截長補短、加速公司成長。

夏普的半導體事業從生產電子計算機上使用的 LSI 起家，目前生產的 LCD 驅動 IC、高畫質感光原件是主力商品。光碟讀取頭與投影機上使用的半導體雷射，在日本擁有很高的市佔率。

福山事業所於 1985 年開始營運，全盛時期有第 1-4 工廠同時運作。然而後來公司投資集中在液晶面板，以及經營陷入困境，在 2000 年之後，與最新生產設備相關的大規模投資案都遭到拖延。

目前，只剩使用直徑 200 厘米矽晶圓的第 4 工廠還在運作，但是在製程上與日本其他半導體工廠還有些落差。夏普在自家 8K 電視上所使用的影像處理晶片，也是委託國外的晶圓代工廠生產。

日經早前指出，計畫投入半導體生產的鴻海，正與中國廣東省珠海市當地政府接觸中。如果在當地總投資金額高達 1 兆日圓的大型半導體工廠投資計畫正式啟動的話，可望獲得陸方的補助金與租稅減免等措施。

夏普 (6753-JP) 今 (26) 日在東京股市的表現，日本時間 13:13 時上漲 2.49% 股價 1029 日圓。