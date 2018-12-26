電子支付大鬆綁 不同平台帳戶可互相轉帳 最快明年底完成修法

為進一步衝刺國內行動支付，金管會擬修法開放電子支付帳戶之間可以互相轉帳，金管會主委顧立雄今 (26) 日表示，電子支付跟電子票證明年 (2019) 將合併成同一法規合併管理外，未來民眾的不同電子支付帳戶裡的資金可以互相轉帳，例如：街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶可以互相轉帳，預計最快明年底完成修法。

立法院財委會今天審查《銀行法》修正草案，其中牽涉到「資金移轉帳務清算」部分，預計將原法條中的「銀行」改為「金融機構」，，讓可以適用範圍更為擴大。

顧立雄說明，目前電支沒有辦法成為財金公司直接會員，一定要找一個銀行做管理行，才能做資金移轉清算，銀行法通過這項修改後，可以替要提出的電支與電票 2 項條例合併成同一法規合併管理預作準備，屆時電子支付業者也能納入到財金公司會員。

顧立雄進一步指出，現在只能在自己支付業者的帳戶間轉帳，例如只能在街口支付的帳戶之間互轉而已；但電支業者納入財金公司會員後，未來不同電子支付的帳戶之間可以互相轉帳，也就是，未來可以街口支付帳戶跟 LINE 一卡通帳戶之間就可以轉帳，更為便民，也是呼應央行總裁楊金龍認為資金清算平台要擴大。

目前金管會正在研議，將現行的電子支付與電子票證合併成「電子支付業」，由法規「電支條例」統一管理，由於立法院本會期即將結束，這項修法提案，金管會預計在立法院下個會期，也就是 3 月開議時將草案送進立法院。

目前市場上所謂的電子票證，是指悠遊卡、一卡通、icash 等；電支業者例如街口支付、LinePay 一卡通 (電票兼營電支)、歐付寶、橘子支付等，未來修法過後就不再分電票跟電支，將統一稱為電支業者。