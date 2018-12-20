台股盤後—量縮重挫逾百點 失守9700點

美國聯準會強調將持續升息影響投資人信心，台、亞股今 (20) 日開盤同步下挫，午盤後大立光與鴻海同步走弱拖累，大盤跌幅擴大逾百點，失守 9700 點，終場下挫 108.69 點，以 9674.52 點作收，成交量為 936.27 億元，持續維持量縮格局。

台股今日上市類股中，僅資服股收紅，其餘指數均收黑，又以光電跌幅最中、大跌逾 2%，半導體、資訊與機電指數跌幅則超過 1.8%。

櫃買市場今日表現同樣弱勢，終場下挫 1.92 點，以 122.84 點作收，成交量為 328.3 億元。上櫃指數部分，僅航運指數收紅，跌幅最重的同樣是光電指數、大跌超過 3%，其次為跌幅逾 2% 的半導體與電子指數。

蘋概三雄今日同步走弱，台積電股價跳空後一路走低，終場下挫 2%，以 221 元作收，雙雙失守 5 日線與月線；鴻海維持平盤震盪，終場小跌 0.42%，以 71.5 元作收；大立光則是三雄中表現最弱，股價跳空後開低走低，終場下挫近百點，下跌 2.86%，收在 3225 元，失守 5 日線。

金融股受 Fed 升息影響，股價全面走跌，除日盛金收紅外，其餘均收黑，元大金、新光金、開發金跌幅均超過 1%，中信金、永豐金、台新金、玉山金、國泰金、富邦金也有超過 0.5% 的跌幅。

太陽能族群持續受綠能財務困境利空干擾，今日除綠能持續亮燈跌停外，中美晶也以跌停作收，碩禾、聯合再生、茂迪、達能跌幅均超過 5%，益通、元晶、太極與國碩也有超過 3% 的跌幅。

法人指出，在外資休假之下，美股沒有大幅反彈，投信作帳行情也可能在這一、兩天告一段落，台股重回季線難度增加，止穩關鍵在何時量能可回升至千億元以上，若不跌破 9600 點，將持續維持區間狹幅震盪格局。