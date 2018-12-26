中華電未來5年內5000人退休 擴大招募高科技人才逾千人

中華電信 (2412-TW) 從明年起的 5 年內，將有 5000 人退休，董事長鄭優今 (26) 日表示，為因應產業轉型，規劃明年招募 1600 人，未來 5 年每年至少招募數千人，將積極招募人工智慧、大數據、物聯網、行動支付、資安與 5G 等高科技人才。

中華電信今日舉行每半年一次的歡送榮退同仁感恩餐會，除對退休員工致上感謝與敬意外，也號召新血加入創新產業團隊。據中華電信統計，今年下半年共有 500 名員工申請退休，明年起將進入長達 5 年的退休潮，預期 5 年內將有 5000 人退休，為中華電信成立以來，最大一波退休潮。

為因應未來產業轉型的機會與挑戰，中華電信董事長鄭優表示，已開始規劃 3 年轉型計畫，將因應 2020 年推出 5G 商用網路的營運策略與目標，積極招募人工智慧、大數據、物聯網、行動支付、資安與 5G 等高科技人才，規劃明年招募 1600 人，未來 5 年每年至少招募數千人，且將持續進行轉投資與新事業，集團整體營運朝向創新業務邁進。

此外，中華電信近期也致力提升員工福利與資產活化。中華電信表示，正進行員工的社會住宅規劃中，預計投入 4 至 5 億元資金，在桃園研究院與萬華 2 個基地，打造提供員工居住的社會住宅，而後還有三重等新基地規劃中，明年也將積極在沒有爭議的前提下，推動資產活化。