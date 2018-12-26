貿易戰意外受惠 凌華台灣廠獲客戶加碼追單 美國市場明年展望佳

美中貿易戰延燒，凌華 (6166) 早在半年前即開始因應，包括網通、量測自動化等等輸美較受影響的高階產品拉回台灣生產，公司盤點後認為影響不大，同時因貿易戰導致客戶忙著移轉產能，對凌華台灣廠區的採購量拉升，反而意外受惠。目前凌華主要生產基地為台灣與上海張江廠區，兩岸產能相當，在營業比重中，以美國、亞太為大宗，前三季美國業績佔比達 34%，亞太為 32%，中國大陸 12%，歐洲則為 22%。



據了解，因 5G 即將商轉，企業邊緣運算裝置的需求陸續浮現，加上美國景氣上升，使 IPC 業者包括研華 (2395)、樺漢(6414)、飛捷(6206) 與振樺電 (8114) 等業者均看好明年美國市場的成長性，凌華目前美國市場由旗下軍工設備業者 Ampro 總操盤，明年成長亦樂觀。



不過，面臨貿易戰衝擊，凌華指出，早在半年前就已開始因應。其中輸美較受影響的網通、量測自動化產品，都拉回台灣中和廠區生產，除了增加一些成本之外，基本沒什麼影響。



由於 IPC 產業出貨型態為少量多樣的模式，凌華兩岸產能調配調度空間很大，應付貿易戰綽綽有餘。據了解，目前凌華上海張江廠區的 SMT 產線共有 3 條，台灣廠區也有 2.5 條。



據悉該公司在明年度的營運成長評估中都已涵蓋貿易戰的影響性，對恢復成長仍深具信心。除了不受貿易戰影響之外，據了解，部分客戶因忙著移轉產能，對凌華台灣廠區的採購意外增加，反而成為美中貿易戰之下的受惠者，增加第四季與明年營運成長的新動能。