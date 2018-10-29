凌華前三季EPS 0.59元 Q4旺季營收獲利看升 全年保1有望

IPC 廠凌華 (6166) 公告第三季財報，上季因延遲出貨使營收獲利不如預期，不過，第三季 EPS 0.27 元仍為今年新高，前三季 EPS 0.59 元，今年保 1 有望。凌華因英特爾 CPU 缺貨與美中貿易戰影響，9 月業績較原預期有 5 千萬到 1 億元的落差，來到 7.61 億元，為單季最低月份，第三季合併營收 24.95 億元，季減 7%，年減 13.6%，低於預期。不過，單季稅後盈餘 0.56 億元，較第二季增加 16.7%，年減 66%，EPS0.27 元。



累計前三季合併營收 74.38 億元，同比下滑 5.99%，稅後 1.26 億元，年減 59%，EPS 0.59 元。



展望本季，因傳統旺季與延遲訂單出貨效應，營收獲利成長可期，全年 EPS 可望守住 1 元大關。不過，法人認為，凌華因應工業物聯網 (IIoT) 佈局所收購之英軟體商 PrismTech 的整合效益尚待時間浮現，加上美中貿易戰恐對凌華明年前景產生負面影響，因此保守以對。