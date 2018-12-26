5G商轉在即 凌華本季營收衝30億創歷史新高 Q4、明年獲利拼翻倍

IPC 廠凌華 (6166) 營運否極泰來，第四季業績上探 30 億元，將寫下歷史新高紀錄，法人預估，單季 EPS 可望逼近 0.6 元，較上季跳增逾倍，創 5 季新高。展望明年，因 EPM(嵌入式平台模組)與 NCP(網通平台)事業群接單暢旺，首季出貨可望淡季不淡，較去年同期成長上看 15-20%，全年合併營收挑戰雙位數成長，EPS 上探逾 2 元。



凌華近年因應 5G 將帶動工業物聯網 (IIoT) 起飛的趨勢，積極進行技術投資，重壓邊緣運算市場。不過，因費用提升，加上今年 IPC 產業發展未如預期，以及關鍵零組件價格飛漲，成本壓力增加，導致營收獲利下滑，其中，首季 EPS 僅 0.1 元落底，前三季 EPS 0.59 元。



就今年而言，凌華獲利呈現逐季增溫的表現，第四季進入傳統客戶拉貨旺季，NCP 事業群中，美系大客戶的網通產品與歐系電信設備主力客戶的邊緣運算伺服器訂單湧出，而 EPM 事業群中的商用車駕駛疲勞監控產品也有斬獲，將其訂單能見度一舉提升到首季底。



因此，凌華 10 月業績躍增到 10 億元歷史高檔，創今年新高，11 月也有 9.65 億元，表現穩健，法人評估，12 月年底拉貨潮效應之下，單月營收將再度刷新今年紀錄，挑戰歷史新高，第四季合併營收上探 30 億元大關，同步改寫歷史紀錄，全年營收推升到逾 104 億元。



展望明年，因 5G 即將商轉，企業邊緣運算設備的資本支出陸續出籠，加上該公司與輝達 (nVIDIA) 合作的影像處理產品發酵，將帶動博弈與醫療設備業務提升，預估全年合併營收將有雙位數成長，獲利方面又受惠於新台幣回貶以及零組件價格鬆動等趨勢，毛利率將回升，年度獲利也可望恢復正常水準，全年 EPS 有機會突破 2 元，挑戰倍增與 4 年新高。