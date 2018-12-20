冬至、耶誕節甜點銷售加持 富邦媒相關商品業績有望成長三成

冬至、耶誕節慶將相繼到來，富邦媒 (8454) 搶攻節慶美食商機，旗下 momo 購物網即日起推出《冬至湯圓》與《聖誕大賞》5 折起的活動，隨著節慶腳步的接近，momo 購物網預估，將帶動相關商品成長三成。momo 購物網指出，每逢節慶時節，針對節慶推出的應景美食皆會成為民眾鎖定採買的商品。隨著現代人對生活品味的講究，特殊節慶美食不再只講究美味，具營造氛圍附加價值的美食，經常是觸動消費者選購的關鍵。



而冬至過後緊接著迎來耶誕節，無論是交換禮物、耶誕派對都可見到巧克力的蹤跡。momo 指出，每逢進入 12 月耶誕節採買期，巧克力就會衝上蛋糕甜點熱銷榜首之位，約占蛋糕甜點整體銷售 6 至 7 成。



momo 摩天商城也看準耶誕節派對的採買需求，即日起推出《聖誕美食祭》特別企劃，推薦的商品融合氣氛營造、派對同樂、交換禮物三大元素，看好美食甜點的買氣將隨聖誕節慶氛圍直線飆升。