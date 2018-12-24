聖誕、跨年商機現 富邦媒保暖小物銷量增三成、旅遊買氣增一倍

聖誕節及跨年兩大節日即將登場。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網分享，年終節慶帶動的兩大當紅商機可分為「戶外跨年」、「室內玩樂」，前者如自拍棒、廣角鏡、穩定器等 3C 配件；後者以桌遊與電玩遊戲為主，買氣皆有明顯成長。此外，跨年前夕適逢氣溫大幅下探，推升暖暖包、暖爐等保暖小物買氣，隨著跨年出遊熱朝，預估保暖相關小物銷量將成長逾 3 成。momo 摩天商城則分享，節慶將至、派對數增加，行動電源成為消費者必買商品，以大容量、輕薄外觀款最為熱銷。搶攻節慶商機，兩大網購平台即日起祭出多項應景商品下殺 5 折起，無論是在家開趴或戶外跨年，都能滿足消費者需求，預估帶動相關商品買氣成長約 3 成。而節慶前夕氣溫下探有感，帶動保暖小物買氣飆升，此波氣溫下探預估帶動相關商品銷量成長約 3 成。



momo 購物網表示，此時自拍棒、外接式補光燈、廣角鏡等商品銷售亮眼，而近年拍攝 Vlog 成為許多人記錄生活的方式，因此手機用三軸穩定器買氣較去年同期成長約 1 倍，此外，今年跨年連假為期 4 天，許多民眾從半年前就開始規劃旅遊計畫，帶動住宿券等旅遊買氣成長約 1 倍。



momo 摩天商城也表示，聖誕與跨年活動時間較長，為確保手機能在派對自拍、跨年倒數之際有充足的電量，行動電源近一個月銷量成長約 3 成，其中以小米、華碩等品牌最受歡迎，而輕薄外型以及大容量為購買重點。