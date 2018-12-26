新光金認列英國不動產投資資產減損18.2億元

英國脫歐導致英鎊大幅貶值，新光金 (2888) 認列英國不動產的資產減損 18.2 億元，英國公投脫歐後，近期二年來英鎊貶值逾 2 成，加上當地不動產價值波動所致，一旦英鎊匯率回升，相關減損可望回沖。新光金旗下新壽係於 2015 年底，以 1.36 億英鎊 (約 66.6 億元台幣) 投資倫敦市城區「40 Gracechurch Street」大樓，基地面積約 560 坪，全棟面積 3,442 坪，當時預估報酬率 4% 以上。



新壽的倫敦不動產投資採取直接投資方式，有別國泰金 (2882)、富邦金(2881) 採取特殊目的公司 (SPV) 股權投資方式為主，受到英鎊貶值的拖累，主管機關要求認列不動產價值資產減損。