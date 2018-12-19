外資12月以來大賣新光金18.9萬張 持股比重摜破三成

壽險公司外匯避險成本走高，債券殖利率飆高，新光金 (2888)11 月自結虧損 38.53 億元，係為 15 家上市櫃金控虧損最大者，12 月 3 日到昨(18) 日為止外資天天賣超，合計大賣 18.9 萬張，持股比重跌破 3 成，降至 29.19%。美國 10 年期公債殖利率一度走高 3.2%，損及壽險公司海外固定收益評價，新光金旗下新壽 11 月虧損擴大到 42.65 億元，拖累金控獲利表現，新光金 11 月單月虧損 38.53 億元，為 15 家上市櫃公控公司唯一虧損者。



新光金旗下新壽自 8 月由盈轉虧，12 月以來外資都站賣方，股價自 12 月 3 日 10.5 元波段高點，跌至今日收盤價 9.16 元，跌幅高達 12.7%，外資持股比重跌破 3 成。