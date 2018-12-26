日本官民基金INCJ與Maxell控股 買下日立旗下電池事業

日立 (6501-JP) 在週二 (25 日) 對外表示，該公司旗下的鋰電池事業將以 117 億日圓賣給日本官民基金 INCJ (Innovation Network Corporation of Japan) 與麥克賽爾控股公司 (Maxell Holdings, Ltd.) (6810-JP)。未來 INCJ 與麥克賽爾控股公司將各出資約 100 億日圓，預估電池的生產量將在幾年內達到目前規模的 5-6 倍，銷售額也會超過 600 億日圓。

日本官民基金 INCJ 看準了電動車 (EV) 在全球的普及率逐漸提高，與日本民間企業麥克賽爾控股公司共同對日立旗下子公司「Hitachi Vehicle Energy, Ltd.」各出資 101 億日圓，成為該公司的大股東。INCJ 與麥克賽爾，各取得 47% 的股權。

日立的 100% 子公司「Hitachi Vehicle Energy, Ltd.」所生產的電池，在油電動力混合車等市場上占有一席之地。在 INCJ 與麥克賽爾出資之後，公司將由三者共同經營。未來除了強化鋰電池的生產體制，也會著手研發 EV 使用的次世代電池技術。

近年來中國企業投入巨額資金，在 EV 使用的電池研發上不遺餘力；日本官民基金 INCJ 為了確保日本企業在這塊市場的地位，對民間企業進行投資與經營上的協助，以鞏固日本企業的全球競爭力。

INCJ 的 Managing Director 板橋理在記者會上表示，「INCJ 不會只侷限在這次的投資，盼能凝聚其他電池製造商與材料製造商之力，結合有志之士讓這家公司的技術名揚國際」。

日立 (6501-JP) 今 (26) 日在東京股市上半場表現，日本時間 11:30 時上漲 0.84% 股價 2816 日圓。