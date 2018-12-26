台股盤前—靜待元月行情 未跌破9400點前中小型電子股有機會上攻

美股聖誕夜道瓊狂跌 600 多點，拖累台股昨 (25) 日跳空開低，終場指數下跌 112.61 點，收在 9527.09 點，成交值略增至 730.15 億元。法人指出，從歷史經驗來看，元月有機會出現短線反彈，只要未跌破 9400 點，屬於業內主力的中小型電子股有機會上攻，短線權重股大漲機會低，指數處於橫向整理狀態。

觀察市場重點，華為雖面臨中美貿易戰及財務長被調查的雙重營運壓力，但持續加快自有客製化晶片開發，搶在年底前發布多款針對資料中心、高速網路、固態硬碟（SSD）等人工智慧及高效能運算（AI/HPC）新晶片，採用 16 奈米及 7 奈米等先進製程，台積電將直接受惠，明年將通吃華為晶圓代工訂單，華為也將躍居為台積電第二大客戶。

蘋果股價受全球股災、新機銷售不如預期，加上受到高通官司利空打擊影響，24 日市值跌破 7000 億美元大關，與 10 月初高點相較，市值蒸發約 4000 億美元（約新台幣 12 兆元）。為衝刺新機銷量並提振股價，蘋果罕見在美國、大陸、台灣、日本、英國等地展開舊換新限時優惠。

台股跌勢不止，加上年底績效結算倒數，投信啟動換股，強弱股出現大搬風情況，昨日高基期的網通、散熱族群短線湧出結帳賣壓，轉由京元電、技嘉等低基期股出頭，可望成盤面新焦點。

此外，隨著元旦假期即將來臨，加上農曆春節將至，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，將躍居「元旦概念股」，全力搶攻年終商機。據過去數據顯示，與休假相關的這五大旺季族群，每當假期時節，營收大多會出現增長情況，節慶題材有機會發酵。

板卡廠微星、技嘉近期雖受英特爾中央處理器 (CPU) 缺貨尚未解決，影響主機板出貨，但在輝達 (NVIDIA) 明年第 1 季可能推出新產品下，有機會帶動顯示卡出貨放量，加上投入電競業務持續擴大，後市營運仍看俏。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，每年元月都會有元月效應行情，這周僅剩 3 個交易日就要步入元月，從歷史經驗來看，元月有機會出現短線反彈，只要沒有跌破 9400 點，屬於業內主力的中小型電子股有機會上攻，短線權重股大漲機會低，指數處於橫向整理狀態，選股方面可留意 5G 概念股、散熱族群、PCB、光通訊與電動車概念股。