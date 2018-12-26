美元、日圓主導比特幣幣交易95% 日圓有望超越美元？

美元和日圓為比特幣法定交易中，兩種最主要的使用貨幣。但儘管美元一直主導市場，日圓有望超越美元。

美元在很多方面是商業和貿易的全球主導貨幣，除了石油市場，也是外匯市場中最受歡迎的貨幣，使美元兌比特幣為最常用的加密貨幣交易配對。

據加密貨幣市場指數平台 Coinhills 報導，比特幣兌美元在過去 24 小時內佔所有比特幣法定交易的 48% 以上。日圓緊追在後，在同一時間內超過 47.23% 的交易。

兩者共同佔 95.87% 市場，是迄今為止比特幣交易中最受歡迎的法定貨幣。

數據顯示，日圓有望成為比特幣交易者的最愛貨幣。11 月月份 CryptoCompare 數據顯示，美元佔所有比特幣兌法定貨幣約 50%，而當時的日圓只佔 21%。

Coinhills 的數據僅涵蓋 24 小時，而 CryptoCompare 的數據涵蓋整個 2018 年 11 月。

與此同時，根據加密貨幣研究公司 Mosaic 的數據，亞洲市場對比特幣價格的影響往往比美國和歐洲更大。

比特幣交易量 / 圖：bitcoinist

其他主要的比特幣兌法定貨幣的是韓元，佔約 2% 交易量。其他交易量較小的法定貨幣包括歐元、波蘭幣、和俄羅斯盧布，分別佔 1.35%、0.15%、和 0.11%。

在美洲、歐洲、和亞洲之外，最受歡迎比特幣兌法定貨幣為南非蘭特 0.03%、和澳幣 0.03%。