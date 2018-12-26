紐約匯市—華府一團亂 美元兌日圓觸及4個月低點

週二 (25 日) 交易，在美政府部分關閉期間，白宮與 Fed 出現對抗跡象，投資人削減對風險較高的資產之曝險，美元兌避險貨幣日圓和瑞朗走跌。

美元兌日圓下跌 0.39% 至 110.00，觸及 8 月下旬以來最低點，連續第 8 個交易日兌日元走跌。今日倫敦和紐約交易所因聖誕假期而關閉。

美元兌日圓近 5 日走勢

日圓兌英鎊上漲至 16 個月高點至 139.90 日圓兌 1 英鎊。

日圓兌歐元上漲至 4 個月高點至 125.60 日圓兌 1 歐元。

瑞朗兌美元上漲 0.2% 至 0.98355 瑞朗兌 1 美元，達 12 週高點，擴大週一 0.9% 的漲幅。週一漲幅是 11 個月以來瑞朗兌美元最大單日漲幅。

黑色聖誕節

華爾街的波動指數 (衡量股市的隱含波動率，常被視為投資者的恐懼指標) 躍升至 36.10，達 2 月 6 日以降最高點 (當時一度升至 50.30)。

美國川普總統週一推文抨擊 Fed，聲稱 Fed 是美國經濟的「唯一問題」，此前數日又曾傳出川普想開除鮑爾的消息，就連週二聖誕節當日對國民發表聖誕祝福詞時，又再次表達對 Fed 升息的不滿。

週一川普甚至因政府部分關閉的事情，與國會民主黨議員發生爭執，目前沒有政府重新運作的跡象。

住友三井信託銀行市場經濟學家 Ayako Sera 表示，「如果開除鮑爾的說法越來越像那麼一回事，這將會動搖 Fed 作為中央銀行的獨立性，最終挫傷市場對美元的信心。」

隨著股市拋售潮越來越激烈，美財長也與金融市場工作小組就是否出手護盤，召開了電話會議。這會議通常在市場劇烈波動時召開，但市場參與者認為，這樣一次性的會議對市場影響不大，甚至可能會因損害投資者信心而適得其反。

由於聖誕假期許多市場休市，其他貨幣的匯率走勢有限，歐元兌美元持平在 1.1410 美元。週一歐元兌美元漲幅 0.33%。

由於週一油價大跌 6% 以上，商品貨幣面臨新壓力。加元兌美元在 1.3584 加元兌 1 美元。週一該匯率觸及 1.3614，達 19 個月低點。

澳元兌美元達 0.7042，接近 10 月下旬觸及的今年低點 0.7021。