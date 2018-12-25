跨境電商也要繳稅 消費者明年起搭Uber、上網訂房也可索取發票了

明 (2019) 年消費者搭乘 Uber、網路訂房，都可以索取發票了，台北國稅局局長許慈美今 (25) 日表示，境外電商明年起必須開立雲端發票，元月起將由從事網路設計的 iVenue 打頭陣，Google Play 預計 3 月起跟進，至於 Uber 與訂房網站 Agoda ，明年下半年開始，也將加入開設雲端發票的行列。

Uber、Agoda 等跨境電商如雨後春筍般崛起，財政部自去年起開始輔導跨境登記稅籍並申報繳納營業稅，經過一年多的努力，明年起部分跨境電商將陸續開立雲端發票，換言之明年開始，民眾搭乘 Uber、透過訂房網站消費，都可向業者索取雲端發票。

舉例來說，Google、APPLE Store 等大型跨境電商，明年開始開立雲端發票後，民眾到 Google Play、Apple Store 下載付費 APP 後，業者就必須開立發票並申報繳納營業稅。

國稅局官員指出，知名跨境電商中，目前已確定將開立雲端發票的業者包括：Google Play(3 月)、Uber 與 Agoda 預計 7 月上路，至於 Apple Store、Facebook 與 Expedia 時程未定。

根據國稅局統計，從去 (2018) 年 5 月到今年 11 月 30 日止，已經受理 98 家境外電商申請核准辦理稅籍登記；從去年 5 月到今年 10 月底，跨境電商共繳納 47.76 億元的營業稅，其中高達 8 成以上來自 Google Play 與蘋果 APP Store 所貢獻，合計貢獻 6.8 億元營所稅額。

根據營業稅法規定，國內電商業者必須按規定登記稅籍並申報繳納營業稅，隨著境外電商崛起但卻不用開立統一發票並繳納營業稅，遭外界質疑，政府有獨厚境外電商之嫌，財政部從善如流，去年開始輔導境外電商登記稅籍，比照境內電商繳納營所稅。