華碩超高更新率電競顯示器獲玩家青睞 連續4年全球市佔奪冠

華碩 (2357) 深耕電競市場，市調公司 WitsView 最新報告顯示，旗下電競品牌 ROG 玩家共和國的 100Hz 以上超高更新率專業電競顯示器，遙遙領先其他競爭對手，奪下 2018 全球銷售龍頭寶座，為連續 4 年蟬聯全球市佔冠軍的優異記錄。華碩指出，其超高更新率專業顯示器的優異成績，也意味著 ROG 電競顯示器不僅深受業界好評，更成功贏得全球 PC 遊戲玩家心佔，成為其打造個人戰鬥平台時的指定購機首選。



華碩表示，一直以來，ROG 電競顯示器成功奪下全球玩家心佔率，除了許多電競戰隊在競賽時採用，亦在諸多電競賽事活動中獲得主辦單位青睞。更重要的是，截至目前為止，ROG 已在全球 18 個國家中，成為首屈一指的電競顯示器領導品牌，持續佔領霸主地位。