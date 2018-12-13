無人能忽視 IEA：美國對油市的影響力會更強

國際能源署 (IEA) 今 (13) 日發布月報，內容顯示，雖然美國並未參與石油輸出國組織 (OPEC) 及俄羅斯等產油國舉行的會議，但「沒人能忽視，美國日益增加的 (油市) 影響力。」

台北時間週四晚間 6 點 09 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.33%，至每桶 59.95 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.23 %，至每桶 51.03 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

IEA 月報稱，「上週的會議提醒我們，俄羅斯、沙烏地阿拉伯和美國『三巨頭』的原油產量，約占全球總量的 40%。」

由 IEA 數據可得知，11 月 30 日當週，美國原油、成品油淨出口總量，達每日 20 萬 1000 桶，為 45 年來，首次成為原油和成品油淨出口國。

上週，於維也納舉行的會議中，OPEC 及其盟國取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油，以提振油價。

IEA 月報認為，時間會證明 OPEC 的減產措施，能取得多少成效；下一次 OPEC 會議，預計於 2019 年 4 月舉行，希望截至會議登場前，油價波動程度，可小於預期。

IEA 月報表示，雖然油價自 10 月初以來大幅回落，但「我們預期，2019 年全球原油需求增幅，仍維持在每日 140 萬桶水準。」

相較於 10 月初接近每桶 87 美元的高峰，第 4 季以來，油價累計已下跌近 3 分之 1。

美國總統川普多次抨擊 OPEC，指其以人為手段拉抬油價，應立刻降價；伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 曾笑稱，美國熱衷於對 OPEC 施壓，搞不好是希望加入 OPEC。