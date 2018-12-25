〈日股入熊市〉耶誕鐘響遭血洗 日經225失速崩跌千點「墜入熊市」

日經 225 指數今天跟隨美股暴跌 1050 點，跌幅重逾 5%，為 2017 年 9 月以來首見跌破 20000 點整數關卡，距離今年 10 月 2 日高點跌幅達 21%，宣告進入符合市場定義的熊市，日股正歷經有史以來表現最差的 12 月。

日經 225 指數跌破 20000 點，為 2017 年九月以來首見。

平安夜甫過，日本金融市場的表現極不平安，日經指數波動率指數飆升 22%，來到 32，為今年 2 月 13 日以來新高；在日股今天暴跌千點下，已觸發日本指數期貨緊急發出保證金通知；日圓則連續第八天上漲，累計漲幅達 3%；而且自 2017 年 9 月以來，10 年期日本國債殖利率首次下跌至零。

至於上周提前跌入熊市的東證指數 (Topix)，今天也下跌 4.9％，創下自 2016 年 11 月以來的最大單日跌幅；累計 12 月下跌 15%，為 2008 年 10 月以來單月表現最差，同時也是有史以來表現最差的 12 月。

東京瑞穗證券 (Mizuho Securities) 投資信息主管 Nobuhiko Kuramochi 表示，市場正普遍擔憂全球經濟放緩及企業獲利提前下調，部分投資人尋求變現或轉向購債來減少投資組合中的股票風險。

日股目前加入全球諸多熊市的市場行列，12 月外資已撤出數十億美元的資金，日本財務大臣麻生太郎表示，金融市場可能反應過度，他個人不會太擔心近期的市場走勢。

日經指數雖跌落 20000 點，但 Cashthechaos.com 市場技術分析師 Jaiganesh Balasubramaniam 認為， 20000 點只是心理關卡，在技術面並非「非常」重要。

摩根大通資產管理墨爾本全球市場策略師 Kerry Craig 表示，日經指數下跌，很大部分是反應日圓升值；雖然看好日股企業盈利預測及該公司治理改革，日股長期表現抱持信心，但他直言，日股在全球股市崩潰下，很難置身事外。