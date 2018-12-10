週一日股重挫 東證一部9成以上個股下跌

週一 (10 日) 的東京股市在亞洲股市全面下跌的影響下，市場心理也普遍對股市持悲觀看法，股價跌幅較大的個股為迅銷公司 (9983-JP) 及軟銀集團 (9984-JP)。

週一 (10 日) 日經 225 指數大幅下滑，開盤即開低走低，終場日股即大跌 2.12%、重挫 459.12 點，以 21219.50 點作收，創下十月底來新低。

日經 225 指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

市場人士分析，日股賣壓沉重除了美中貿易戰影響，以及美國景氣成長趨緩疑慮之外，英國國會即將表決脫歐協議草案等政治事件，都成為今日市場情緒低迷的重要原因。

上週五 (7 日) 美國股市受到就業市場統計數字影響，美國景氣有後退的疑慮；華為首席財務長孟晚舟在加拿大遭到逮捕，美中貿易戰不但在川習會後沒有停火，戰火愈演愈烈。紐約道瓊工業指數大幅下跌 558 點，創下 9 個月最糟單週表現。

加上週一 (10 日) 的亞洲股市呈現一面倒的下跌走勢，期貨市場的表現也是大幅下跌。

日股東證一部超過 9 成以上個股皆呈現下跌的局面。由於 OPEC 與俄羅斯等非會員國達成減產共識，除了石油、煤炭、礦業等個股表現良好外，其他類股則皆為下滑走向。

另一方面，影響日經平均指數下滑最多的幾檔個股則為，迅銷公司 (9983-JP)、軟銀集團 (9984-JP)、發拿科 (6954-JP)，以及東京威力 (8035-JP)。

在外匯市場方面，美國普遍不再期待利率調升，美國的就業市場也表現不佳，各國股市一片哀號，也使得許多投資人改買進日圓避險。

週一 (10 日) 的東京股市，值得投資人留意的個股有大和自動車交通 (9082-JP)、TRUCK-ONE(3047-JP) 等 9 檔漲停股。